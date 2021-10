Di Battista: “Green pass detonatore, manifestazioni sono contro governo”

“Sono molto scettico sul Green pass” obbligatorio, “un atto di coercizione del genere non convincerà una frangia dura che ha paura a vaccinarsi. Io invito gli scettici a vaccinarsi, è molto importante, ma questo non riguarda il Green pass. Ritengo che siccome in tutta Europa non esiste, un governo serio deve spiegare le ragioni per cui in Italia c’è questa misura, che in altri paesi non c’è”. Lo dice Alessandro Di Battista ad ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove, commentando le proteste anti certificato verde. “Però attenzione: il Green pass – avverte – è un detonatore. Queste sono manifestazioni contro il governo e io condivido le manifestazioni contro il governo”.

Gli idranti sui lavoratori? “A me non sono piaciuti, soprattutto pensando a quello che è stato permesso ai fascisti di Forza Nuova…”, sottolinea poi parlando del caso Trieste.