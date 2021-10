Detto Fatto: le anticipazioni della settimana (25-29 ottobre)

La settimana di “Detto Fatto” si apre lunedì 25 ottobre alle 15.15 su Rai2 con Giovanna Civitillo che nella sua rubrica “Giovanna Tuttofare” sarà insieme al “re della sfoglia” Beniamino Baleotti e si cimenterà nella preparazione della pasta fresca. Saranno poi presenti l’hair stylist Stefano Bonomi, in cucina lo Chef Filippo La Mantia, e la Dott.ssa Eleonora Trecca, otorinolaringoiatra, per la rubrica “Detto Fatto Risponde”. Ospite della rubrica “Discostar”, dedicata a Laura Pausini, Patrizia Rossetti.

La puntata del 26 ottobre

Il programma condotto da Bianca Guaccero proseguirà martedì 26 ottobre con Carla Gozzi e il make-up artist delle dive Simone Belli, che saranno protagonisti di un make over a quattro mani a tema Halloween. Spazio poi alla rubrica green di Diana De Marsanich, che ospiterà Sergio Muniz, che si sfiderà nel quiz green con Rossella Erra, mentre in cucina ci sarà lo Chef Ilario Vinciguerra. La rubrica “W la Rai” sarà dedicata a Il Collegio e avrà come ospiti la “sorvegliante” Lucia Gravante, il Prof. Andrea Maggi e Rossella Erra.

La puntata del 27 ottobre

Mercoledì 27 ottobre Gaia Bermani Amaral sarà ospite della rubrica dell’esperta di calzature Nenella Impiglia, quindi il tutorial di Fitness Over con l’etoile Oriella Dorella, insieme al fisioterapista Luca Lombardi, mentre in cucina ci sarà Angelica Sepe, che preparerà una sua specialità. Ospiti della rubrica “W la Rai”, Matilde Brandi e il Preside de Il Collegio Paolo Bosisio.

La puntata del 28 ottobre

Giovedì 28 ottobre Gianfranco Iervolino proporrà una pizza a tema per la festa di Halloween, mentre le due maghe del pulito, Titty e Flavia, saranno alle prese con ragnatele e tanto altro per un tutorial sullo “sporco spaventoso”. Presenti anche la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà una giovane sposa a trovare l’abito perfetto, e l’esperto meteo Massimo Martinelli. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Cristiano Malgioglio e avrà come ospiti Antonella Ferrari e il giornalista Paolo Giordano.

La puntata del 29 ottobre

Venerdì 29 ottobre Vittoria Schisano sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Halloween sarà presente nel tutorial di “fai da te” di Ivana Magri e di pasticceria di Alessandro Capotosti, che preparerà i dolcetti tipici di questa festa. Ci saranno poi l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori, e Mauro Perfetti con il suo oroscopo. Infine, la rubrica “Detto Fatto Parade” sarà a tema “Vip e Paranormale” e avrà come ospiti i “ghostbusters” Cristian Valinotti e Claudia Meinero e Rossella Erra.