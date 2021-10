Ddl Zan, Antonella Clerici: “Italia ha vinto tutto, peccato per diritti civili” – Video

Antonella Clerici apre la puntata di E’ sempre mezzogiorno su Raiuno con una riflessione sul Ddl Zan, fermato al Senato dal voto di ieri. Lo spunto arriva dagli exploit dei Maneskin negli Stati Uniti e dai successi ottenuti dall’Italia in diversi campi. “I Maneskin sono il fenomeno del momento e sono italiani. Abbiamo vinto tutto: sport, panettoni, Nobel per la fisica. Siamo al top, peccato per i diritti civili. Abbiamo perso un’occasione, ma questa è un’altra storia”, dice Clerici. (Immagini raiplay.it)