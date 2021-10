Cuori: gli episodi del 31 ottobre su Rai1

Terzo appuntamento, domenica 31 ottobre alle 21.25 su Rai1, con la nuova fiction Cuori.

Trama e anticipazioni degli episodi

Nel primo episodio, “Tradimenti”, Agata arriva in ospedale per una visita di suo figlio e lì incontra Mosca e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. In un istante tutte le bugie crollano… ma non c’è tempo per le spiegazioni per un’emergenza improvvisa all’interno dell’ospedale.

Alberto intanto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui tradì Delia. Devono evitare la cardiologa a qualsiasi costo, perché Alberto non ha nessuna voglia di spiegarle il vero motivo per cui, anni prima, le ha spezzato il cuore…

Nel secondo episodio, “Porte girevoli”, l’arrivo di Ilaria in ospedale non ha fatto altro che mettere ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, che sono però costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Finchè Delia non scopre che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è una menzogna…