Crolla un muro a Calenzano, morta una donna

Crolla un muro a Calenzano nel fiorentino, morta una 49enne. La donna è morta all’ospedale di Careggi, dove era stata trasportata stamattina con l’elisoccorso, dopo che un muro di pietra di circa 60 metri è crollato proprio mentre stava passeggiando. Apparsa subito in gravissime condizioni al suo arrivo al pronto soccorso, era stata ricoverata in terapia intensiva. Sembra che il crollo del muro alto due metri e mezzo sia stato provocato dalle infiltrazioni d’acqua del maltempo.

I proprietari del terreno e del muro, secondo quanto fa sapere il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, che sta cercando di contattarli, si trovano attualmente negli Stati Uniti. “In attesa di avere conferme in merito alle cause del crollo, stiamo contattando i proprietari del terreno e del muro, i quali si trovano ora negli Stati Uniti, per notificare il sequestro dell’area e intimare la messa in sicurezza della restante parte del muro”, spiega Prestini che esprime anche “sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia” della 49enne.