Covid oggi Sicilia, due Comuni in zona arancione

Torna la zona arancione per due Comuni siciliani. La misura restrittiva anti-Covid sarà applicata a Castel di Iudica nel catanese e Lercara Friddi nel palermitano, da domenica 31 ottobre. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci su proposta del dipartimento regionale Asoe per l’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati.

Nei due Comuni è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.