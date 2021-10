Covid oggi Piemonte, 198 contagi: bollettino 14 ottobre

Sono 198 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi (di cui 75 dopo test antigenico) sono pari allo 0,6% di 32.996 tamponi eseguiti, di cui 27.727 antigenici. Dei 198 contagi, gli asintomatici sono 97 (49%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 175 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.053. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.265 (+131 rispetto a ieri).