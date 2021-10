Covid oggi Lombardia, 383 contagi e un morto. A Milano città 71 nuovi casi

Sono 383 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 ottobre in Lombardia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 127.960, per un indice di positività dello 0,2%. Da inizio pandemia ci sono state 34.131 vittime. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 276, quattro in meno di ieri, e 53 in terapia intensiva, due in meno.

Sono 133 i nuovi casi di Covid, registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 71 in città. Secondo i dati diffusi dalla Regione in provincia di Bergamo 38, a Brescia 62, a Cremona 18, a Lecco 16, a Lodi 6, a Mantova 6, a Monza e Brianza 31, a Pavia 24 e a Varese 49. Nessun nuovo caso, invece, a Como e Sondrio.