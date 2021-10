Covid oggi Italia, Ecdc: “Basilicata rossa e Calabria gialla”

Coronavirus in Italia, continuano ad aumentare le aree colorate di verde nel Paese, mentre rimane una singola regione in rosso, ma questa settimana è la Basilicata e non la Calabria, che si guadagna il giallo dopo lunghi giorni trascorsi in una fascia più elevata di rischio. E’ il quadro della situazione epidemiologica Covid misurato dall’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa aggiornata salgono a 10 le regioni e province autonome nella fascia di minor rischio. Le new entry in verde sono Umbria e Puglia, che si aggiungono a Liguria, provincia autonoma di Trento, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise. Il resto della Penisola è in giallo.