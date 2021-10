Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni 8 ottobre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, venerdì 8 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti mentre l’indice Rt si manteien stabile. I numeri dalla Sicilia in zona bianca secondo l’ordinanza con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto, mentre nel Paese si discute di green pass esteso eventualmente al lavoro privato, obbligo vaccinale e terza dose. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

Sono 113 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi contagi sono stati rilevati su 11.664 tamponi. Sono 39 i casi in provincia di Bari e 30 quelli in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive sono 2.410. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

Sono 275 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 275 su 17.515 test di cui 8.108 tamponi molecolari e 9.407 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (3,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.559.258.