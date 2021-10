Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, lunedì 11 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri e il punto sui vaccini da Piemonte e Lombardia, Lazio e Toscana, Puglia e Sicilia e dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre ci si interroga sulla fine della pandemia e sulla convivenza col virus.

Ad accendere il dibattito un’intervista al ‘Corriere della sera’ di Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi). In questa fase dell’emergenza pandemica “vediamo la luce in fondo al tunnel”, ma “dovremo convivere con la pandemia”. E, “per essere tranquilli”, serve “rendere sicuri i Paesi più poveri” ha detto Mantovani.

I dati delle regioni:

Sono 129 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre 2021 in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso.

I nuovi casi di positività su 5.564 tamponi analizzati. In Campania sono 14 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 178 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Sono 23 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.021 persone testate e 1.523 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 77 quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.637 persone (9 in meno rispetto a ieri).

Sono 76 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, lunedì 11 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.566 tamponi. Sono 54 i contagi in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.402. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 134. In terapia intensiva, invece, 21 malati.

Sono 162 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 11 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 6 decessi.

I nuovi casi di positività portano il totale a 284.620 all’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.668 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.075 tamponi molecolari e 2.670 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.612 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.740, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 245 (4 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un’età media di 81,3 anni (2 a Firenze, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nessun decesso e nessun caso positivo al Covid 19 in Valle d’Aosta. I casi di persone colpite da inizio epidemia ad oggi dal virus restano, pertanto, 12.207. I positivi attuali sono 110 di cui 108 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. Nessun nuovo guarito è stato registrato dal bollettino regionale che segnala che il totale resta, dunque, di 11.623.

Casi fino ad oggi testati sono 87.997 mentre i tamponi effettuati sono 196.918. I decessi di persone risultate positive al Covid inizio emergenza ad oggi sono 474.