Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 5 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Il bollettino con i numeri dalla Lombardia e dalla Sicilia, dalla Puglia e dal Lazio, dalla Toscana e dalla Campania. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I numeri delle regioni:

Sono 154 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 5 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Registrati 3 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 154 su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,78% (2,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.513.573.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.797 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.305, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 268 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (2 in meno).

L’età media dei 154 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più).

Sono 126 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 5 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. E’ stato registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.743 tamponi. Spiccano i 35 positivi in provincia di Bari e i 23 in provincia di Taranto. Le persone attualmente positive sono 2.559. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 151. In terapia intensiva, invece, 17 malati.