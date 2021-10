Covid oggi Italia, 2.968 contagi e 33 morti: bollettino 3 ottobre

Sono 2.968 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 3 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 285.960 tamponi con un tasso positività all’1,03%. In calo i ricoverati con sintomi di Covid, 66 in meno rispetto a ieri, e il totale scende a 2.991. In lieve calo, 1 in meno, i ricoveri nelle terapie intensive che scendono complessivamente a 431. Sono 2.716 guariti da ieri, 4.458.036 da inizio pandemia.

EMILIA ROMAGNA

Sono 314 i contagi da covid 19 in Emilia Romagna oggi, 3 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.627 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,2%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,8 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 203 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 396.751. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.444 (+105). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.027 (+104), il 97% del totale dei casi attivi”.

LAZIO

Sono 278 i contagi da covid 19 nel Lazio oggi, 3 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. A Roma, segnalati 142 casi. “Oggi nel Lazio su 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi, 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 142. In calo i ricoveri”, dice Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

TOSCANA

Sono 260 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ottobre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano 4 morti. I nuovi casi, che sono stati confermati 248 con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente, portano a 283.004 il totale dei contagi registrati nella regione dall’inizio della pandemia. L’età media dei 260 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più)”.

PUGLIA

Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ottobre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 13.057 tamponi, sono così suddivisi: Provincia di Bari: 35; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 6; Provincia di Foggia: 19; Provincia di Lecce: 16; Provincia di Taranto: 1; Residenti fuori regione: -1; Provincia in definizione: 7.

Le persone attualmente positive sono 2.596, 141 le persone ricoverate in area non critica, 17quelle in terapia intensiva. Dati complessivi: 269.038 casi totali (da inizio pandemia); 3.717.478 test eseguiti, 259.647 persone guarite, 6.795 le persone decedute.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 47 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 3 ottobre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Nel dettaglio, su 2.173 tamponi molecolari sono stati rilevati 38 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,75%.

Sono inoltre 7.807 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,12%). Si registra un morto. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 37, come comunica Riccardo Riccardi, il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e 12 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta. Il totale delle persone affette da virus da inizio epidemia è, pertanto, di 12.158. I positivi attuali sono 91 di cui tre ricoverati in ospedale e 88 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di tre unità rispetto a ieri a 11.593 totali. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 190.680 mentre i casi testati sono 86.766. I decessi in Valle D’Aosta di persone risultate positive al virus da inizio epidemia sono 474.