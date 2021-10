Covid oggi Italia, 1.516 contagi e 34 morti: bollettino 11 ottobre

Sono 1.516 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 ottobre, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 34 morti, che portano a 131.335 il totale delle vittime da inizio emergenza. 114.776 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività di 1,32%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 2.688 (ieri 2.651), mentre sono 374 i ricoverati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri), con 18 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.486.391 i guariti (+ 2.184 ) e 84.106 gli attualmente positivi (-702 ).

Questi i dati di oggi dalle regioni:

LOMBARDIA – Sono 87 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 15.266, per un indice di positività dello 0,5%. I ricoverati negli ospedali della regione sono 325 (-8) e quelli in terapia intensiva 55 (+1). I morti sono stati 5, per un totale di 34.090 dall’inizio della pandemia.



LAZIO – Sono 188 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Oggi nel Lazio, “su 8.730 tamponi molecolari e 3.841 tamponi antigenici per un totale di 12.571 tamponi, si registrano 188 nuovi casi positivi (-33), -52 casi rispetto a lunedì 4 ottobre; 5 i decessi (+2), 361 i ricoverati (+21), 51 le terapie intensive (+1) e 193 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%. I casi a Roma città sono a quota 102” ha reso noto l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Superato il 90% della popolazione adulta” vaccinata e “oltre l’83% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa” ha evidenziato inoltre l’assessore alla Sanità.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 30 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 11 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Nel dettaglio, su 1.333 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,18%. Sono inoltre 999 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,10%). Non si registrano morti. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 44 i pazienti in altri reparti.

PIEMONTE – Sono 109 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un altro morto. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi (di cui 40 dopo test antigenico) sono pari allo 0,6% di 16.823 tamponi eseguiti, di cui 13.479 antigenici. Dei 109 nuovi casi, gli asintomatici sono 70 (64,2%).I casi sono 48 di screening, 54 contatti di caso, 7 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.714, di cui 31.620 Alessandria, 18.389 Asti, 12.146 Biella, 55.446 Cuneo, 29.893 Novara, 204.850 Torino, 14.323 Vercelli, 13.724 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.586 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.737 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BASILICATA – Sono 27 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. E’ di 904 il totale dei tamponi molecolari effettuati. La persona deceduta risiedeva a Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 42. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 24 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.155 (-16). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1749 somministrazioni negli ultimi due giorni.

EMILIA-ROMAGNA – Sono 191 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre 2021 in Emilia-Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi.

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 426.620 casi di positività. I nuovi casi su un totale di 9.710 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 134 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 398.063. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.043 (+51). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.675 (+42), il 97,5% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (+2 rispetto a ieri), 322 quelli negli altri reparti Covid (+7). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.514.

CALABRIA – Sono 65 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre 2021 in Calabria, secondo gli ultimi dati del bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso.

I nuovi casi di positività sono stati registrati su 1.648 tamponi effettuati. Sono +131 i guariti e 1.425 in totale i decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -67 attualmente positivi, -66 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).

CAMPANIA – Sono 129 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre 2021 in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso.

I nuovi casi di positività su 5.564 tamponi analizzati. In Campania sono 14 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 178 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

SARDEGNA – Sono 23 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.021 persone testate e 1.523 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 77 quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.637 persone (9 in meno rispetto a ieri).

PUGLIA – Sono 76 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, lunedì 11 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.566 tamponi. Sono 54 i contagi in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.402. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 134. In terapia intensiva, invece, 21 malati.

TOSCANA – Sono 162 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 11 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 6 decessi.

I nuovi casi di positività portano il totale a 284.620 all’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.668 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.075 tamponi molecolari e 2.670 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.612 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.740, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 245 (4 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un’età media di 81,3 anni (2 a Firenze, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e nessun caso positivo al Covid 19 in Valle d’Aosta. I casi di persone colpite da inizio epidemia ad oggi dal virus restano, pertanto, 12.207. I positivi attuali sono 110 di cui 108 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. Nessun nuovo guarito è stato registrato dal bollettino regionale che segnala che il totale resta, dunque, di 11.623.

Casi fino ad oggi testati sono 87.997 mentre i tamponi effettuati sono 196.918. I decessi di persone risultate positive al Covid inizio emergenza ad oggi sono 474.