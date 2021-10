Covid oggi Fvg, 46 contagi e un morto: bollettino 5 ottobre

Sono 46 i contagi da Covid 19 in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un decesso, un uomo di 79 anni di Trieste. Scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Su 6.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,14%).

I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento calano a 853.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.038 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.267 a Trieste, 52.582 a Udine, 22.921 a Pordenone, 13.679 a Gorizia e 1.589 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale si registra la positività di un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, relativamente alle strutture per anziani non si rilevano nuovi contagi nè tra gli operatori nè tra gli ospiti.