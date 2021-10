Covid oggi Cina, allarme contagi: a Lanzhou scatta lockdown

Lockdown a Lanzhou in Cna. Le autorità hanno imposto misure restrittive in questa città da quattro milioni di abitanti del nordovest della Paese per contenere la diffusione del coronavirus. Oggi, come ha riportato l’agenzia Xinhua, le autorità sanitarie del gigante asiatico hanno confermato 29 nuovi contagi da Covid-19 trasmessi a livello locale – sei dei quali nella provincia di Gansu, di cui Lanzhou è capoluogo – oltre a 14 casi importati e 26 relativi a pazienti asintomatici.

Dall’inizio della pandemia la Cina ha segnalato 96.840 casi confermati di coronavirus con 4.636 decessi. Ieri il Dragone ha rinviato a una data ancora da definire la maratona di Pechino in programma per il 31 ottobre.