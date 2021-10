Covid oggi Calabria, 132 contagi e 4 morti: bollettino 7 ottobre

Sono 132 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 7 ottobre. Registrati inoltre altri quattro morti. 3.433 i tamponi effettuati, +91 guariti, il totale dei decessi nella Regione è di 1.421. Il bollettino, inoltre, registra +37 attualmente positivi, -43 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 9).