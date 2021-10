Covid oggi Abruzzo, 39 contagi e 1 morto: bollettino 17 ottobre

Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. Si tratta di una 90enne della provincia dell’Aquila; una vittima c’era stata anche ieri, una 89enne del Chietino. Nelle scorse ore sono stati eseguiti 2.164 tamponi molecolari e 9.861 test antigenici. Sono 1.420 gli attualmente positivi (+31), 53 ricoverati in area medica (+3), 5 in terapia intensiva (invariato), 1.362 in isolamento domiciliare (+28). Sono 77.919 complessivamente i guariti (+7). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (20), Chieti (12), Pescara (2), Teramo (3), residenza in accertamento (2).