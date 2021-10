Covid, non ancora vaccinati 7,6 mln di over 12: il report

Sono ancora 7,6 milioni (7.613.038) gli over 12 non si sono ancora vaccinati (neanche prima dose) contro il covid-19, secondo il report settimanale del governo. La fascia dove mancano ancora il maggior numero di persone da vaccinare è quella dei giovanissimi (12-19 anni), tra cui non hanno ancora fatto la prima dose 1.326.378 ragazzi (pari al 28,66%). Seguono le fasce 30-39 anni con 1.205.796 (17,75%) persone non vaccinate e 40-49 anni con 1.539.524 persone che non hanno ancora fatto la prima dose, pari al 17,52%. Mancano poi 1.303.295 (13,50%) nella fascia 50-59, 785.997 persone (10,41%) tra i 60-69enni, 767.252 tra i 20-29enni (12,76%), 464.736 tra i 70-79enni (7,72%), 220.060 tra gli over 80 (4,82%).