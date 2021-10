Covid, Ilaria Capua: “Virus circola, non è finita: mascherina serve”

“Il virus continua a circolare, non è finita”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, invita a tenere la guardia alta. Dalla Gran Bretagna, dice a DiMartedì, arriva un messaggio chiaro. “In Gran Bretagna sono alle prese con un contagio elevatissimo perché non portano le mascherine e non rispettano il distanziamento sociale. Noi dobbiamo capire che questi strumenti sono ancora validi, dovremo continuare a metterci la mascherina e dovremo stare attenti quando siamo al chiuso. Ritrovarsi in tanti al chiuso, senza mascherina, farà risalire i contagi”, dice la scienziata.

In Italia fa discutere l’obbligo di green pass sul lavoro. “Il governo deve tutelare la salute pubblica, siamo all’inizio della fine di una grandissima emergenza sanitaria. Il gvoerno deve fare il possibile per proteggere la stragrande maggioranza delle persone, ha messo a disposizione degli strumenti per tornare a lavorare. Bisogna fare delle scelte cercando di proteggere la maggioranza dei cittadini e rispettando le minoranze”, dice Capua.