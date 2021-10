Covid Francia, 15mila no vax sospesi dal lavoro in ambito sanitario

In Francia sono circa 15mila le persone sospese dal lavoro in ambito sanitario perché non vaccinate contro Covid-19, malgrado l’obbligo vigente. Il dato viene fornito dal ministero della Sanità, secondo cui lo 0,6% del personale sottoposto all’obbligo è stato sospeso dopo il 15 settembre. A loro si aggiungono 1.500-2.000 persone che hanno preferito dimettersi.

Interrogato da ‘Le Figaro’, il ministro della Sanità Olivier Veran ha spiegato che le sospensioni dal lavoro effettivamente registrate sono 7mila, ma il dato è incompleto perché si riferisce solo al 50-60% degli istituti. Sulla base di questi dati, si può dedurre che le sospensioni riguardano circa 15mila dei 2,7 milioni di persone che lavorano nel settore. Inoltre è possibile che nel frattempo qualcuno si sia vaccinato. Qualche settimana fa si stimava che le sospensioni fossero lo 0,9% del totale.