Confermato l’interesse crescente di Los Angeles per i veicoli elettrici e gli eventi in presenza

LOS ANGELES, 5 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Un nuovo sondaggio condotto dal Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento in presenza dedicato al mondo dell’auto e al lifestyle, conferma che la rivoluzione dei veicoli elettrici è al primo posto per molti abitanti di Los Angeles. La stragrande maggioranza dei partecipanti al Salone dell’automobile di Los Angeles è ansiosa di conoscere i veicoli elettrici in occasione del tanto atteso evento di novembre.

Il Los Angeles Auto Show ha intervistato i suoi visitatori, composti da nuovi acquirenti di auto locali e appassionati provenienti da tutto il mondo, in un recente sondaggio che ha offerto informazioni sul mercato dei nuovi veicoli e dei mezzi elettrici del Paese (secondo JD Power 2021); i risultati principali del sondaggio sono:

“Il Salone dell’automobile di Los Angeles è da sempre per gli acquirenti di veicoli un punto di riferimento nel percorso di acquisto” ha dichiarato Lisa Kaz, proprietaria e CEO del Los Angeles Auto Show. “Non c’è una piattaforma migliore della nostra in cui il pubblico può scoprire e conoscere i veicoli e fare confronti in un ambiente divertente. Sappiamo che l’elettrico è il futuro e i risultati del nostro ultimo sondaggio confermano che gli abitanti di Los Angeles sono ansiosi di conoscere i veicoli elettrici e il modo in cui possono migliorare lo stile di vita”.

Dopo due anni di attesa, il Salone dell’automobile di Los Angeles aprirà le sue porte al pubblico dal 19 al 28 novembre presso il Los Angeles Convention Center. Gli appassionati di veicoli elettrici potranno vedere e testare i modelli più recenti in una pista di prova di 4.200 metri quadrati al Salone di quest’anno presentato da Electrify America e conoscere gli ultimi modelli elettrici dei migliori marchi. Tramite THE ZEVAS™, il nuovo programma a premi del Los Angeles Auto Show, sarà possibile acquistare o preordinare gli ultimi modelli elettrici.

Oltre ai veicoli completamente elettrici, il Los Angeles Auto Show presenterà i più recenti modelli a gas e ibridi delle case automobilistiche esistenti all’interno di uno spazio espositivo di 93.000 metri quadrati. I partecipanti potranno fare acquisti in modo unico e conveniente in un ambiente rilassato, mentre si intratterranno e divertiranno negli spazi interni ed esterni del Los Angeles Auto Show. Il lancio in anteprima di un numero crescente di veicoli da tutto il mondo e dal Nord America è già stato confermato per AutoMobility LA® di quest’anno, le giornate dedicate alla stampa del LA Auto Show.

I biglietti per il Salone sono già in vendita e disponibili online sul sito laautoshow.com/ticket o presso le casse in loco con carta di credito.

Il Los Angeles Auto Show 2021 sarà gestito in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza richiesti dal Dipartimento di sanità pubblica della Contea di Los Angeles. Per informazioni aggiornate e linee guida, visitare www.LAAutoShow.com.

Informazioni sul sondaggio/la ricercaA giugno 2021, il LA Auto Show ha condotto un sondaggio online (inviato tramite e-mail) tra oltre 50.000 partecipanti delle precedenti edizioni, composto da domande a scelta multipla, valutazioni e domande aperte.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l’innovazione del settore, sinonimo di California. L’esposizione è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il Salone dell’automobile di Los Angeles contribuisce all’economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell’automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull’esposizione, segui il programma del Salone dell’automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Informazioni su THE ZEVAS THE ZEVAS™ sono i premi ufficiali per i veicoli elettrici del Salone dell’automobile di Los Angeles, la vetrina principale della nazione per i nuovi veicoli a emissioni zero (ZEV). Lanciato nel 2021, questo programma di award offre riconoscimenti agli ZEV disponibili per l’acquisto o il pre-ordine in varie categorie. I nominativi dei vincitori di THE ZEVAS saranno comunicati in occasione dell’AutoMobility LA 2021, le giornate dedicate alla stampa e al settore commerciale del Salone dell’automobile di Los Angeles, al Los Angeles Convention Center. Per maggiori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

