Compare un Appartamento a Bergamo: Guida Per l’Acquisto

Quando si ha intenzione di comprare un appartamento in una città nuova ci sono tanti aspetti da considerare, a partire dalla zona in cui è localizzata la casa, il costo dell’appartamento al metro quadro, la tipologia di immobile e tanto altro.

E’ bene considerare sia gli aspetti positivi che quelli negativi, per avere una prospettiva a 360° di quella che sarà la tua scelta definitiva.

In particolare è importante affidarsi ai migliori portali immobiliari, perciò vediamo qual è il migliore per cercare gli annunci perfetti per le tue esigenze.

Motivi per acquistare casa a Bergamo

Ci sono vari motivi per acquistare casa a Bergamo, vediamo nel dettaglio quali sono i fattori essenziali da considerare nella scelta di una città rispetto ad un’altra. Bergamo è in primo luogo una città tranquilla dove vivere in serenità e quindi garantisce una buona qualità di vita.

Inoltre è una città meno inquinata rispetto ad una come Milano, dove troverai ordine e pulizia.

Anche il paesaggio è uno dei più suggestivi e vi trasmetterà un senso di pace e di tranquillità. In particolare la città Alta e la provincia di Bergamo attraggono per il fascino imponente tra montagne e colline.

Tra gli altri vantaggi di vivere in questa città vi è la vicinanza alla metropoli meneghina. Per questo scegliere di vivere a Bergamo consente di poter sfruttare i vantaggi di Milano, senza avere degli svantaggi.

Bergamo e i suoi dintorni sono sempre più apprezzati da chi non vuole vivere nel caos, ma allo stesso tempo non vuole allontanarsi dai principali poli commerciali e di movida come Milano.

Zone migliori per comprare un appartamento a Bergamo

Cercare la zona migliore dove vivere non è semplice. Certamente la scelta si basa su un criterio soggettivo, in quanto una zona può essere migliore per una tipologia di persona e peggiore per un’altra.

Vediamo però quali sono le zone migliori secondo criteri oggettivi come quello di vivibilità e qualità della vita:

Piazza Sant’Anna : zona molto apprezzata per la sua posizione centrale e presenza del mercato rionale e di negozi

: zona molto apprezzata per la sua posizione centrale e presenza del mercato rionale e di negozi Borgo Palazzo : zona che oggi è soggetta alla riqualificazione edilizia

: zona che oggi è soggetta alla riqualificazione edilizia Via Pignolo : caratterizzata da villette d’epoca, villette a schiera e case signorili

: caratterizzata da villette d’epoca, villette a schiera e case signorili Borgo Sant’anna : sono presenti maggiormente monolocali e bilocali

: sono presenti maggiormente monolocali e bilocali Quartiere Monterosso e Redona : sono presenti palazzine moderne orientate al risparmio energetico

: sono presenti palazzine moderne orientate al risparmio energetico Borgo Santa Caterina: ideale per gli amanti della vita notturna, ci sono molti bar e locali

ideale per gli amanti della vita notturna, ci sono molti bar e locali Quartiere Valtesse: zona periferica caratterizzata da condomini e aree verdi

Prezzi al metro quadro degli appartamenti a Bergamo

Il costo degli appartamenti al metro quadro varia a seconda della città in cui ti trovi. Ci sono delle zone che sono più costose rispetto ad altre.

I prezzi più economici si trovano Borgo Palazzo (2800-2900 euro al mq), zona che è più decentrata rispetto al centro storico, sebbene sia molto ben servita da reti di sistema di trasporto. Quindi se il vostro budget è limitato potrete trovare soluzioni di risparmio.

Invece nella città alta i prezzi sono più elevati, in quanto ci sono edifici d’epoca in un ambiente storico e ricco di cultura.

Vediamo ora nel dettaglio il costo al mq delle zone più apprezzate:

Borgo Sant’Anna : spesa complessiva inferiore a 100mila euro

: spesa complessiva inferiore a 100mila euro Via Pignolo : fino a 3.000 euro al mq

: fino a 3.000 euro al mq Quartiere Monterosso : 1.500 euro al mq

: 1.500 euro al mq Piazza Sant’Anna : 1800-2.000 euro al mq (case usate) e 2300-2400 euro al mq (case nuove)

: 1800-2.000 euro al mq (case usate) e 2300-2400 euro al mq (case nuove) Quartiere Valtesse: a partire da 1.000 euro al mq e a partire da 2500 euro al mq per quanto riguarda ville e condomini di nuova costruzione

Se cerchi i migliori appartamenti in vendita a Bergamo, ti consigliamo il portale ImmobiliOvunque, il migliore per la ricerca degli annunci.