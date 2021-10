Come si diventa insegnante di yoga

La professione di insegnante di yoga ultimamente sta conoscendo un certo boom perché sono sempre più numerose le persone che sono interessate a questa pratica che unisce l’allenamento fisico al rilassamento mentale. Ma come si fa a diventare insegnanti di yoga, quale percorso si deve seguire?

Cosa devi sapere per diventare un insegnante di yoga

Anche se sono numerose le persone che si improvvisano, in realtà per diventare insegnante di yoga occorre frequentare un corso specifico che consente di apprendere tutti i segreti di questa professione.

Sul mercato, però, ci sono diverse tipologie di percorso che possono essere acquistati ma solo alcuni sono davvero utili al fine di essere autorizzati a svolgere questa professione perché è necessario sceglierne uno organizzato da un istituto autorizzato, che consenta anche di effettuare l’esame finale indispensabile per esercitare la professione. Per i non addetti al lavoro può essere difficile trovare il percorso più giusto, anche perché ne esistono di durata varia e di prezzo molto differente ma è bene precisare che si tratta di un requisito sine qua non è possibile fare l’insegnante di yoga.

Gli sbocchi professionali per gli insegnanti di yoga

Anche se il percorso per diventare insegnante di yoga può essere molto lungo e articolato, si tratta però di un ambito nel quale è possibile trovare lavoro e avere soddisfazioni economiche e non solo. Un insegnante di yoga, infatti, potrà trovare lavoro come dipendente all’interno di centri specializzati oppure nelle palestre che desiderano offrire un catalogo di servizi completo alla propria clientela.

Inoltre un insegnante esperto in questa disciplina può anche tentare la carriera del libero professionista, prestando la sua opera nelle palestre e nei centri ma anche direttamente nelle case dei clienti che vogliono allenarsi a domicilio. I guadagni sono interessanti: si va dai 35/40 euro per una lezione in un centro specializzato e si arriva ai 50/60 all’ora per una lezione a domicilio.

Quali sono i migliori tre corsi per insegnanti di yoga

Una volta che si è deciso di intraprendere questa professione, è fondamentale individuare il corso di preparazione che offra le migliori possibilità. Sul sito della Federazione Italiana Yoga è possibile conoscere l’elenco di tutte le realtà che offrono la possibilità di seguire un corso di preparazione per effettuare al termine l’esame finale.

Certamente uno dei corsi migliori è quello di Kava Alya, disponibile a questa pagina https://kavaalya.com/it/corso-insegnanti-yoga/, che da anni è impegnata nella promozione e organizzazione di percorsi di formazione in tal senso. Esistono anche altri enti che organizzano corsi simili, come quello dell’Accademia Italiana Fitness oppure quello della scuola Yoga Planet ma i corsi di Kava Alya hanno una marcia in più visto che possono possono essere seguiti online senza alcuna limitazione di orario, sono in lingua italiana e sono pensati per essere fruiti sia da un pubblico di specialisti che dai principianti che ancora non hanno mai avuto un approccio con tale disciplina. Il programma è molto completo e consente di sviluppare sia le proprie conoscenze teoriche che pratiche al fine di avere una preparazione davvero completa e polivalente.