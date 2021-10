Come e perché tutti i dispositivi della tua casa condividono un indirizzo IP

Quando si stipula un contratto con un operatore telefonico, ci viene fornito un unico indirizzo IP condiviso tra tutti i dispositivi presenti nella casa. Un indirizzo IP è un indirizzo univoco che identifica una rete locale. Grazie a questa stringa di numeri, i dispositivi connessi possono scambiare informazioni con un router e ricevere quindi il segnale della rete.

Minacce agli indirizzi IP

Perché ci interessa sapere che cosa sia un indirizzo IP e come mai sia condiviso da tutti i dispositivi connessi a internet in casa? Innanzitutto perché intervenendo su di esso si possono risolvere diversi problemi di rete. In secondo luogo, perché è spesso sottoposto a minacce di vario genere.

I cybercriminali cercano spesso di ottenere un indirizzo IP. Di solito operano attraverso le chat come Skype o spiando le attività online. Attraverso un attacco di phishing o con un trojan, gli stalker possono rubare l’identità dell’utente semplicemente impossessandosi dell’indirizzo IP.

Gli hacker potrebbero anche rilevare la tua posizione e determinare il luogo in cui ti trovi. Questo è molto rischioso in quanto potrebbero vendere le tue informazioni a criminali e questi a loro volta potrebbero attaccare la tua abitazione quando non ci sei.

In altri casi, gli hacker attaccano direttamente il dispositivo connesso all’indirizzo IP. Possono prendere il controllo e fare ciò che vogliono con il tuo smartphone, tablet, PC. Scopri di più sulle VPN gratuite per Android e proteggi il tuo dispositivo dai malware.

Indirizzi IP pubblici e privati

Gli indirizzi IP sono molti meno dei dispositivi connessi. I provider non offrono mai un indirizzo IP per ogni dispositivo e il router di casa lo condivide tra tutti i dispositivi che utilizzi nella tua abitazione.

Il router presenta un indirizzo IP pubblico e quindi chiunque online può provare a connettersi ad esso. Quello dei dispositivi elettronici, invece, è un indirizzo IP privato, non univoco.

Quando ti connetti a internet, il dispositivo invia pacchetti attraverso il router. Il router, a sua volta, apporta modifiche su di essi e assegna una porta univoca a ciascuna connessione in uscita sul router.

Quando il sito Web invia i dati, li manda alla porta specifica, consentendo al router di gestire più dispositivi contemporaneamente con un solo indirizzo IP. Un bel risparmio di risorse e di denaro per i provider che possono fornire uno strumento solo per più dispositivi.

Ma quindi, se il router presenta un indirizzo IP pubblico, chiunque può connettersi autonomamente? In questo caso, se vi è un tentativo di connessione, il router tende a scartare il traffico in entrata non richiesto. Il dispositivo funziona quindi come una sorta di firewall che consente l’ingresso solo a delle richieste di rete affidabili e autorizzate.

Più dispositivi che indirizzi IP: conseguenze

Essendoci più dispositivi connessi che indirizzi IP a disposizione, stiamo cercando di razionarli il più possibile. Tuttavia, si stanno studiando soluzioni per dotare ogni dispositivo del proprio indirizzo IP in modo che siano tutti privati.

Nel futuro potremmo usufruire di Indirizzi IPv6 per ogni dispositivo, ovvero una tecnologia che può offrire quasi 130 possibili indirizzi IP. Ciò significa un numero esagerato di combinazioni di numeri per ogni persona, quindi un indirizzo IP diverso per ogni singolo dispositivo.

Un’altra novità che dovremmo aspettarci dal futuro è la diffusione di NAT, Network Address Translation, ovvero una tecnologia che distribuisce indirizzi IP locali a tutti i suoi clienti, come se si trattasse di un router.

Queste due tecnologie possono essere le uniche a risolvere la scarsità degli indirizzi IPv4. IPv6 e NAT sono stati quindi impiegati per nascondere dietro un unico indirizzo pubblico una moltitudine di privati. Tuttavia, si tratta ancora di metodi alquanto rischiosi che possono però essere migliorati con l’installazione di una buona VPN.