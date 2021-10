Coldplay: il nuovo album 2021 è già un successo

“Music of Spheres”, il nuovo album dei Coldplay uscito il 15 ottobre, è il nono album da studio entrato direttamente al n.1 della classifica in UK. É il primo album a superare le 100,000 copie vendute in una settimana dal 2019 e l’album che ha venduto di più dall’uscita nel 2021, mentre in Italia è l’album di un artista internazionale più alto in classifica FIMi/Gfk.

Questo lavoro è stato preceduto da due hit globali, Higher Power, oltre 260 milioni di streaming e per 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana, e My Universe, il singolo con i BTS che ha debuttato al n.1 della classifica Billboard.

I Coldplay tornano in Italia come protagonisti, dopo la partecipazione del 2015, della serata finale di X Factor 2021 come superospiti internazionali.

“Music of Spheres” è composto da 12 tracce, di cui 5 rappresentate da emoji.

Music Of The Spheres, le canzoni dell’album Coldplay 2021