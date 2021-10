Citofonare Rai2: la puntata del 17 ottobre

Sarà Paola Barale l’ospite a casa di Simona Ventura e Paola Perego per Citofonare Rai2 che andrà in onda domenica 17 ottobre alle 11.15.

E poi altri amici citofoneranno alle due conduttrici per trascorrere assieme al pubblico una domenica fatta di giochi e spettacolo.

Le altre anticipazioni della puntata

Tra gli ospiti ‘Simon and the Stars’ con l’oroscopo della settimana e uno chef che suggerirà al pubblico come preparare un pranzo veloce e particolare.

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta festeggerà le giornate d’autunno del FAI con una visita speciale al teatro più piccolo d’Italia un gioiello nel cuore della Lucchesia.

Elena Ballerini andrà alla scoperta di uno speciale mercatino della domenica e anche in questa puntata cercherà di farsi invitare a pranzo da una famiglia italiana.

Non mancheranno la musica, rigorosamente dal vivo, le incursioni dei “vicini di casa” e i giochi in diretta grazie ai quali il pubblico a casa potrà vincere molti premi: i fagioli della Domenica e Il Frigo dei Vip con Tinto inviato a casa di un misterioso personaggio famoso.

Per partecipare basta chiamare il numero 06 45789090 oppure prenotarsi al sito http://www.contattalarai.rai.it/.