Citofonare Rai2: la puntata del 10 ottobre

Seconda puntata di “Citofonare Rai2”, in onda domenica 10 ottobre alle 11.15: cominciano i giochi con gli spettatori a casa.

Uno di questi sarà “I fagioli della Domenica” che troneggeranno sul grande tavolo al centro dello studio.

Saranno molti gli ospiti che citofoneranno a casa delle due conduttrici, Paola Perego e Simona Ventura, per intrattenere con consigli su come trascorrere la giornata de relax settimanale e creare momenti di spettacolo.

Immancabile Simon and the Stars con l’oroscopo della settimana che verrà. Tinto, l’inviato della trasmissione, andrà alla scoperta del frigorifero di un Misterioso Vip.

Spazio ai mercatini con Elena Ballerini che anche in questa puntata cercherà di farsi invitare a pranzo da una famiglia italiana.

Giancarlo Magalli sarà l’ospite di questa domenica per un racconto divertente e a cuore aperto sulla sua vita.

Il divulgatore Massimo Cannoletta ci inviterà alla scoperta del castello di avio in Trentino, bene sotto la tutela del FAI. Non mancherà la musica, rigorosamente in diretta, e le incursioni dei “vicini di casa”.