Citofonare Rai2: la puntata del 31 ottobre

Sarà Al Bano l’ospite della domenica mattina di Citofonare Rai2, a casa di Simona Ventura e Paola Perego, domenica 31 ottobre alle 11.15 su Rai2.

Le anticipazioni della puntata

Al Bano parlerà della sua vita privata e artistica, del successo di “Ballando con le Stelle “ e regalerà al pubblico momenti di musica e spettacolo “con le mani in pasta” per preparare la ricetta di un piatto a lui molto caro.

Non mancheranno Simon and the Stars con l’oroscopo della settimana e i vicini di casa Paolo Lanza e Cloris Brosca con i quali, in occasione di Halloween, si farà anche qualche “dolcetto o scherzetto”.

Elena Ballerini si collegherà da San Lorenzello (Benevento), il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, invece, dalla stazione centrale di Napoli salirà a bordo di un treno storico per arrivare al cuore del museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.

E poi i giochi in diretta: i fagioli della Domenica e Il Frigo dei Vip con Tinto a casa di un misterioso personaggio famoso grazie ai quali il pubblico a casa potrà vincere molti premi.