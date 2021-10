Check-Up: la puntata del 9 ottobre

Maria Grazia Cucinotta e Riccardo Fogli racconteranno le loro esperienze riguardo le patologie trattate dalla trasmissione, nel terzo appuntamento con “Check-Up”, il nuovo programma di informazione medica di Rai2 condotto da Luana Ravegnini, in onda sabato 9 ottobre alle 11.15.

Si parlerà dell’aneurisma dell’aorta addominale, con il Professor Nicola Mangialardi, Primario di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Camillo di Roma: l’aneurisma è una dilatazione patologica del vaso sanguigno, che gradualmente aumenta di volume, fino ad arrivare a rischio rottura, evento dalle conseguenze gravissime.

Ma negli ultimi anni sono stati messi a punto dei sistemi endovascolari per proteggere il vaso sanguigno a rischio: nel corso del collegamento con la sala operatoria, verrà eliminato il pericolo inserendo una protesi su misura, e verrà posizionata all’altezza dell’aneurisma con una tecnica mininvasiva.

Tutto questo verrà poi illustrato in studio, grazie alla grafica 3D, dal professor Mangialardi, insieme alla conduttrice.

Altro tema della puntata sarà la menopausa, e se ne parlerà con la professoressa Rossella Nappi dell’Università degli Studi di Pavia, Responsabile dell’Ambulatorio di Endocrinologia Ginecologica e della Menopausa del Policlinico S. Matteo: si tratteranno i più aggiornati protocolli per permettere alle donne di superare il momento dell’ingresso in menopausa, salvaguardando la sessualità e aiutando il sistema endocrino ormonale nel processo di adattamento alla nuova condizione fisiologica.

Come di consueto nella trasmissione, non mancheranno, i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, un nutrizionista fornirà al pubblico dei telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai diversi temi affrontati nel corso della puntata.