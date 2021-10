Check up: la puntata del 30 ottobre

Si apre con un’ampia pagina dedicata ai meningiomi il nuovo appuntamento con “Check-Up”, il programma condotto da Luana Ravegnini in onda sabato 30 ottobre alle 11.15 su Rai2.

Ne parla il professor Giulio Maira, docente di neurochirurgia presso l’Istituto Humanitas di Milano.

I meningiomi sono tumori che si sviluppano dalle meningi, tessuti che circondano la parte esterna del cervello. Rappresentano circa il 30 per cento dei tumori cerebrali, ma, pur non essendo maligni, vanno quasi sempre eliminati perché producono una pericolosa compressione sul cervello.

In collegamento dalla sala operatoria verrà mostrato un intervento per la rimozione della neoformazione, procedura che prevede necessariamente l’apertura della calotta cranica. In studio poi, grazie alla grafica 3D, il professor Maira mostrerà le principali fasi dell’atto chirurgico.

Obiettivo, inoltre, sul diabete di tipo 2, tipico dell’età matura. Ne parla il professor Francesco Giorgino, direttore Unità Operativa complessa di Endocrinologia e ordinario presso l’Università di Bari.

Come di consueto mancano i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica.

Infine, i suggerimenti del nutrizionista su quali sono i cibi consigliati e quali da evitare in relazione agli argomenti affrontati in trasmissione. Ospite della puntata Andrea Vianello, direttore di RaiNews24, che racconterà come ha affrontato e superato l’ictus che l’ha colpito alcuni mesi fa.