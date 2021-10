Check up: in onda il 16 ottobre su Rai2

Il tumore ai polmoni rappresenta la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne, con quasi 34.000 morti in un anno in Italia.

A Check-Up, sabato 16 ottobre alle 11.15 su Rai2 Luana Ravegnini ne parlerà con il Professor Francesco Facciolo, Direttore della Divisione di Chirurgia Toracica presso l’Istituto Regina Elena, polo oncologico IFO – Roma.

Le anticipazioni della puntata

Nel 2020 ci sono state circa 41.000 nuove diagnosi di tumore del polmone e il fumo, anche quello passivo, rimane ad oggi il principale fattore di rischio, con una correlazione dell’80-90% delle diagnosi.

In collegamento dalla sala operatoria verrà mostrato un intervento per la rimozione del tumore realizzato grazie ad un robot comandato dal chirurgo. In studio poi, grazie alla grafica 3D, il professor Facciolo, insieme alla conduttrice di Check Up Luana Ravegnini mostrerà le principali fasi dell’atto chirurgico.

Altro tema della puntata del 9 ottobre sarà l’artrite e se ne parlerà con il professor Walter Grassi, responsabile dell’Unità Operativa Clinica Reumatologica Università Politecnica delle Marche.

Come di consueto nella trasmissione, non mancheranno i filmati con testimonianze, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica.

Infine, un nutrizionista fornirà al pubblico alcuni suggerimenti. Ospite per tutta la puntata, l’attore Lino Banfi, che racconterà come, anche attraverso l’alimentazione, si prende cura della propria.