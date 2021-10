CGI acquisisce Cognicase Management Consulting (CMC), un’azienda leader nei servizi IT e di consulenza aziendale

MADRID, 20 ottobre 2021 /PRNewswire/ — CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) annuncia oggi l’acquisizione di Cognicase Management Consulting (CMC), azienda leader da oltre 25 anni nella fornitura di servizi e soluzioni di consulenza tecnologica e gestionale, principalmente nel mercato spagnolo.

L’acquisizione amplierà la presenza di CGI in Spagna e rafforzerà il modello d’affari dell’azienda basato sulla prossimità al cliente. CMC offre a CGI maggiori capacità per servire meglio i suoi clienti e aiutarli ad accelerare la loro trasformazione digitale. La comprovrata esperienza nel settore e le soluzioni di CMC completano i servizi end-to-end di CGI, che vanno dalle capacità di consulenza complete all’integrazione di sistemi, ai servizi IT gestiti.

Fondata nel 1993, CMC fornisce servizi digitali a valore aggiunto alla maggior parte delle aziende dell’IBEX 35 e serve grandi clienti in tutti i settori. Con circa 1.500 professionisti altamente qualificati, CMC opera attraverso una forte presenza nel mercato metropolitano, supportata da delivery centers che servono clienti in Spagna, Italia, Portogallo, Messico e Colombia. Nel corso degli anni, CMC si è affermata come partner digitale di riferimento grazie al suo portafoglio di servizi end-to-end e al suo solido ecosistema di partner tecnologici.

“Non vediamo l’ora di unire le nostre forze con CMC per aiutare i nostri clienti ad accelerare la loro trasformazione digitale e ottenere un valore aziendale ancora maggiore grazie all’unione delle nostre capacità end-to-end”, ha dichiarato George D. Schindler, Presidente e CEO di CGI. “I servizi, le soluzioni e il personale altamente qualificato di CMC ci permettono di rafforzare in modo significativo il nostro portafoglio di servizi e le nostre capacità in Spagna”.

“CMC e CGI condividono una cultura aziendale comune e dei valori fondamentali, tra cui un forte impegno per il talento e l’innovazione, nonché per l’eccellenza nell’esecuzione”, ha dichiarato Jean-Michel Baticle, Presidente e Chief Operating Officer di CGI. ” Desidero dare un caloroso benvenuto ai consulenti e professionisti CMC nella comunità CGI.”

“CMC è estremamente orgogliosa di essere stata scelta da un leader del settore così rinomato come CGI per continuare a far crescere la propria attività”, ha dichiarato Jaime Hortelano, Presidente di CMC. “Unendo le nostre forze, CGI diventa uno degli attori più forti nei nostri mercati. Il suo team eccezionale e altamente competitivo continuerà a fornire un valore distintivo ai nostri clienti. Sono entusiasta di far parte del gruppo dirigente di CGI.”

L’approvazione dell’investimento estero é stata ottenuta delle autorità spagnole per l’acquisizione e la transazione dovrebbe concludersi ufficialmente entro la fine del mese.

