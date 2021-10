Centinaio: “Oggi la vera innovazione è la competenza”

“Innovazione, competenze, sostenibilità: in un momento in cui andando su internet si crede di sapere tutto, la vera innovazione è la competenza. Messa al centro”. Ad affermarlo è Gianmarco Centinaio, sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intervenuto all’inaugurazione del nuovo Centro per l’Eccellenza Industriale che si è tenuta oggi a Crespellano (Bologna).

“Spesso del settore agricolo si ha una percezione distorta” ha osservato Centinaio che ha aggiunto: “Si pensa che sia una cosa da anziani, qualcosa di quasi antico. Oggi l’agricoltura è fatta da giovani, laureati, e non sempre laureati in materie legati all’agraria. C’è ricerca in agricoltura, basti pensare a come si cerca di superare i cambiamenti climatici. Oggi attraverso le nuove tecnologie il lavoro in agricoltura è entrato nel futuro. Philip Morris è l’unica multinazionale che ha fatto un contratto di filiera di tre anni con gli agricoltori italiani e questi investimenti permettono agli imprenditori agricoli di fare programmazione e questo aiuta a portare l’agricoltura sempre più verso le nuove tecnologie e le nuove competenze”, ha concluso.