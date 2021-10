Carolina Rey festeggia 30 anni. Le foto del party

Compleanno da cifra tonda per Carolina Rey. La bella conduttrice romana, reduce dal successo del suo ultimo impegno televisivo Andiamo a 110 andato in onda su Rai2, ha festeggiato 30 anni circondata dall’affetto e dal calore di parenti e amici.

La raffinata cena, tra finger food, primi piatti della tradizione laziale e fiumi di champagne, si è svolta presso l’hotel Villa Pamphili di Roma.

Fasciata in un sexy abito viola, la Rey ha radunato attorno a sé numerosi volti del mondo dello spettacolo che non sono voluti mancare alla sua divertente festa in stile Pop Art.

Gli ospiti del compleanno di Carolina Rey

Tra gli ospiti intervenuti: Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno su Rai1, il regista Paolo Genovese, Anna Falchi, padrona di casa de I fatti vostri, gli attori Stefano Fresi, Lillo, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado e Milena Miconi.

Presenti i cantautori Pago e Virginio, ex compagni di avventura a Tale e Quale Show della Rey.

Ma anche Gabriella Carlucci, Gianluca Mech, Giulia Luzi, Flora Canto, Savino Zaba, Francesco Apolloni, Giacomo Vitali, Marco Di Buono, Elda Alvigini, Federica Gentile, Ema Kovac, Cristian Marazziti, Fabrizio Colica, Pablo e Pedro e Guglielmo Poggi.

Al termine della festa, intrattenimento musicale revival, balli in pista e una monumentale torta mille foglie firmata Cavalletti.

La bella Carolina, tra qualche settimana, forte dell’ottima performance dello scorso anno, tornerà nello show del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti per il Torneo dei campioni di Tale e Quale Show.