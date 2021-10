Buongiorno Benessere: la puntata del 9 ottobre

Le ultime novità nella lotta alla pandemia, con riferimento, in particolare, al piano vaccinale, con il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, in collegamento da Genova, saranno l’argomento principale di “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 9 ottobre alle 10.20 su Rai1.

Ospiti e anticipazioni della puntata

A seguire il professor Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione della scienza all’Università Tor Vergata di Roma, dimostrerà come sia possibile riconoscere e distinguere i sintomi di un’influenza stagionale da quelli più preoccupanti del Covid.

Obiettivo, poi, sulla relazione tra diabete e malattie delle gengive: ne parleranno il professor Livio Luzi, endocrinologo dell’Università statale di Milano, e il professor Luca Landi, odontoiatra.

La rubrica Primo Soccorso sarà curata dal professor Stanislao Rizzo, oculista del Policlinico Gemelli di Roma, mentre, per lo spazio Benessere a tavola, tornerà in cucina lo chef Alessandro Circiello con la sua ricetta gustosa e salutare.

In sommario anche un focus sull’incontinenza, con prevenzione, diagnosi, rimedi e cure, insiema al dottor Carlo Gargiulo, alla dottoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, e al professor Michele Gallucci, urologo all’università Sapienza di Roma.

Chiuderanno la trasmissione i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari e la pillola di sport e salute, di Samuel Peron.