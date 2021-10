Buongiorno Benessere, la puntata del 16 ottobre

L’emergenza sanitaria globale dovuta al Covid-19 apre ancora una volta l’appuntamento con Buongiorno Benessere, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 16 ottobre alle 10.20 su Rai1.

Anticipazioni e ospiti della puntata

Ospite della puntata il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, con gli aggiornamenti sulle novità nella lotta alla pandemia, con un particolare accento sulla sperimentazione di farmaci che possono bloccare la diffusione e la replica del virus all’interno dell’organismo umano.

Successivamente, il professor Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione della Scienza all’Università Tor Vergata di Roma, dimostra come funzionano e che percorso seguono i meccanismi del contagio.

La terza pagina della puntata si occupa, invece, di un disturbo che preoccupa e limita il benessere di molte persone: le vene varicose. Il professor Yamume Tshomba, direttore del Reparto di Chirurgia Vascolare al Policlinico Gemelli di Roma, spiega come tenere sotto controllo il problema e che cosa fare quando il fastidio diventa una patologia più seria. Infine, a chiudere questo spazio, il professor Ciro Vestita, fitoterapeuta, insegna come utilizzare le erbe in alternativa alle medicine che curano le varici.

La rubrica Primo Soccorso si occupa di “colpo della strega”, cioè di quella contrattura lombare molto comune e molto invalidante. Il professor Francesco Franceschi, responsabile Ortopedia all’ospedale Gemelli San Pietro di Roma illustra come intervenire all’occorrenza e, possibilmente, come prevenire questo blocco.

Per lo spazio Benessere a tavola, torna in cucina lo chef Marco Bianchi con la sua ricetta gustosa e salutare.

A seguire, una nuova pagina medica dedicata all’approfondimento delle patologie e dei disturbi ai quali è esposta una larga fetta di popolazione. L’argomento legato a gonfiore, stress e sovrappeso è trattato dal dottor Carlo Gargiulo, medico di base; da professor Carlo Selmi, immunologo all’ospedale Humanitas di Milano, e dal professor Rocco Bellantone, direttore del Centro Dipartimentale di Chirurgia Endocrina e dell’Obesità del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Completano il menù del giorno i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E la pillola di sport salute di Samuel Peron.