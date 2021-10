Bostik Academy chiude il 2021 con il completamento di un ambizioso piano di espansione online e in presenza

COLOMBES, Francia, 7 ottobre 2021 /PRNewswire/ — Con l’inaugurazione dei due nuovi centri di formazione nel Regno Unito e in Irlanda, Bostik Academy prosegue la fase conclusiva di un ambizioso piano di sviluppo composto da oltre 20 piattaforme digitali locali e oltre 10 centri di formazione in presenza, situati in Francia, Germania, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, USA, Irlanda e Regno Unito.

Questi modernissimi centri di formazione in presenza, ognuno dei quali dovrebbe accogliere ogni anno oltre 1500 professionisti, offrono corsi specializzati e personalizzati, i migliori metodi di applicazione e i consigli chiave del settore, il tutto grazie al supporto dell’espertissimo staff tecnico di Bostik.

Con oltre 70.000 visitatori ogni mese e più di 400 video tutorial disponibili in diverse lingue, Bostik Academy continua a crescere grazie alla condivisione di una visione dettagliata delle applicazioni dei prodotti, consigli chiave del settore, risorse interne con risposte alle FAQ, assistenza tecnica, portafoglio dettagliato dei prodotti, video tutorial e la possibilità di iscrizione ai nostri seminari tecnici personalizzati. Spagna, Brasile, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Nuova Zelanda rappresentano l’ultima fase del lancio, nel 2021, di piattaforme digitali locali con contenuti specifici all’area.

Secondo Pedro Paredes, global manager per la formazione e l’assistenza per il mercato edilizio e di massa: «I centri di formazione consentiranno agli operatori del mercato edilizio di accedere a corsi personalizzati in presenza, nonché di toccare, sentire e saperne di più sui prodotti migliori per le loro esigenze. Avranno la possibilità di applicare, creare sistemi completi di lastre, capire in modo graduale i nostri sistemi e, in generale, ottenere risultati migliori attraverso la conoscenza!».

Hortense BLAZSINE-mail: hortense.blazsin@bostik.com



Informazioni su Bostik (Gruppo Arkema) Bostik, filiale del Gruppo Arkema e attore globale nel settore degli adesivi professionali per il mercato edilizio, di massa e industriale, sviluppa colle e sigillanti innovativi e multifunzionali che regolano le nostre vite da oltre 130 anni. Con un fatturato annuo di 2 miliardi di euro, una presenza in oltre 50 paesi e 6.000 dipendenti, attraverso le sue innovazioni l’azienda cerca attivamente di rispondere alle principali sfide ecologiche, energetiche e tecnologiche. La sua attenzione è rivolta al miglioramento costante e all’eccellenza operativa per soddisfare le aspettative dei suoi clienti e dei suoi partner.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1557528/Bostik_an_Arkema_company_logo.jpg