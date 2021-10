BMW K 1600 GS: nuovo modello a sei cilindri?

Sull’onda del successo della R 1250 GS, BMW Motorrad potrebbe introdurre anche l’inedita K 1600 GS, dedicata al mototurismo estremo, soprattutto nella configurazione Adventure con il serbatoio maggiorato che garantisce più autonomia.

La futura BMW K 1600 GS condividerà il motore a benzina 1650 a sei cilindri in linea da 160 CV di potenza e 175 Nm di coppia massima con le varie K 1600 B, K 1600 GT e K 1600 GTL, abbinato molto probabilmente al nuovo cambio sequenziale DCT a doppia frizione. Nella gamma del costruttore bavarese affiancherebbe, oltre alla già citata R 1250 GS, anche le altre BMW G 310 GS, F 750 GS, F 850 GS ed R nineT G/S.

Per il futuro, BMW Motorrad non starebbe pensando solo alla nuova K 1600 GS, ma anche all’altrettanto inedita R 1800 GS con il propulsore Big Boxer della custom R18. Inoltre, sarebbero allo studio anche le nuove BMW F 900 GS ed R 1300 GS, nonché la M 1300 GS in chiave sportiva.