Barcellona esonera Koeman, caccia a nuovo allenatore

Il Barcellona esonera l’allenatore Ronald Koeman. Il tecnico olandese è stato licenziato dopo la sconfitta in campionato per 1-0 contro il Rayo Vallecano. Il nuovo passo falso è arrivato dopo il k.o. di domenica in casa contro il Real Madrid. Il Barcellona, a centro classifica nella Liga, rischia anche di non qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. I risultati deludenti si aggiungono ad una situazione finanziaria a dir poco complessa, con il club costretto a ridimensionare il progetto per far fronte ad un bilancio in profondo rosso. Per la panchina, secondo il quotidiano catalano Sport, in lizza Xavi Hernandez, Ten Hag, Andrea Pirlo, Roberto Martinez e Marcelo Gallardo.