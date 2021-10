Ballottaggio Roma, exit poll: Gualtieri al 59,1%, Michetti al 40,9%

Ballottaggio Roma, il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è in testa con il 59,1% sul candidato del centrodestra Enrico Michetti con il 40,9% per l’elezione del sindaco della capitale secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 7%.

Secondo l’instant Poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 Gualtieri è in testa con il 58-62% su Michetti con il 38-42%. Secondo la I proiezione flash di Swg-La7, con una copertura del 10%, Gualtieri è al 57,2-59,2% mentre Michetti è al 40,8-42,8%.

Applausi hanno accolto al comitato di Gualtieri il primo exit poll. Poi l’abbraccio tra Gualtieri e Nicola Zingaretti. Se i dati dell’exit poll dovessero essere confermati, il candidato sindaco del centrosinistra dovrebbe tenere un comizio a piazza Santi Apostoli verso le 18. Prima dovrebbe fare un passaggio nella sede del Pd al Nazareno. ‘’Non possiamo che essere molto soddisfatti. Aspettiamo dati più consolidati ma mi sembra che Il trend ci dica con chiarezza che siamo di fronte alla vittoria di Roberto Gualtieri’, ha detto Beatrice Lorenzin, presidente del comitato Gualtieri.

Enrico Letta è al Nazareno con lo stato maggiore del Pd per seguire lo spoglio del ballottaggio. I primi dati, relativi alle intenzioni di voto, specie per quel che riguarda Roma e Torino hanno subito regalato un sorriso ai dirigenti dem, anche se ancora l’atmosfera è molto tranquilla e nessuno si sbilancia. Lo stesso segretario non dovrebbe commentare i dati se non a risultati ben definiti. In particolare, i dem tengono d’occhio il dato di Trieste, dove si profila un testa a testa. Con Letta al Nazareno sono presenti tutti i big, il vice segretario Provenzano, le capigruppo parlamentari Malpezzi e Serracchiani, Francesco Boccia, Matteo Ricci e i componenti della segreteria a partire dal coordinatore Marco Meloni.

Al comitato di Michetti, affollato di giornalisti e meno di esponenti politici – al momento solo il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini e il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo che restano chiusi ai piani alti in attesa dell’arrivo del protagonista del ballottaggio – c’è stato un silenzio assoluto al momento degli exit poll. Ci sono ancora un paio d’ore di tempo per l’arrivo di Michetti, previsto non prima delle 17.



Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base alla I proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo è al 59,2% mentre il candidato sindaco di centrodestra Paolo Damilano è al 40,8%. (copertura del campione 7%). In base agli Instant Poll Quorum/ Youtrend per Sky Tg24 Lo Russo è al 53-57% mentre Damilano è al 43-47%. In base alla prima proiezione flash di Swg-La7, con una copertura del campione del 12%, il candidato del centrosinistra è al 57,1-59,1% mentre il candidato di centrodestra al 40,9-42,9%.

A Torino si è recato a votare il 42,13% degli aventi diritto. Al primo turno l’affluenza finale era stata del 48,08%.



In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura dell’80%, al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Trieste, il primo cittadino uscente di centrodestra, Roberto Dipiazza, è al 48-52% mentre il candidato di centrosinistra Francesco Russo è al 48-52%.

Secondo i dati parziali del Viminale (58 comuni su 63) , l’affluenza alle 15 si attesta al momento al al 49,64%.