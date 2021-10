‘Ballando con le stelle’, Lucarelli e Parietti assolte da accuse diffamazione

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti sono state assolte dalle accuse di diffamazione per gli scontri nati a ‘Ballando con le stelle’ nel 2017 e proseguiti sui social. Una nelle vesti di giudice del talent e l’altra di ex concorrente avevano finito per querelarsi a vicenda per diffamazione. Lucarelli è stata assolta dalla sesta sezione penale del Tribunale di Milano perché il fatto non sussiste. Anche Parietti è stata assolta perché il fatto non sussiste tranne che per un capo di imputazione, per il quale le è stato però riconosciuto di aver agito sotto provocazione.