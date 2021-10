Ballando con le stelle: la puntata del 30 ottobre

Ballando con le stelle torna in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, sabato 30 ottobre alle 20.35 su Rai1. con la padrona di casa Milly Carlucci.

Il Ballerino per una notte

Il paroliere, cantautore, showman Cristiano Malgioglio sarà il protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”. L’ospite si esibirà con la maestra di ballo Veera Kinnunen.

Cristiano Malgioglio avrà a disposizione poche ore per preparare una coreografia studiata per lui da eseguire in diretta. Il voto totalizzato della sua performance diventerà un “bonus” da assegnare a una delle coppie concorrenti.

Le coppie in gara

Le coppie “stellari” che gareggeranno durante questa terza puntata di “Ballando con le Stelle” sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira è stato eliminato, ma la loro corsa non è ancora finita. Dopo l’annuncio nel corso della serata di sabato scorso in merito alla positività al Covid della concorrente Mietta, c’è grande curiosità sulle sorti della coppia formata proprio da quest’ultima e Maykel Fonts. Chissà se il maestro cubano si esibirà sul palco