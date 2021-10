Appello ai primi utilizzatori di filato in cellulosa a impatto positivo sul clima HeiQ AeoniQ con lo scopo di trasformare l’industria tessile

ZURIGO, 26 ottobre 2021 /PRNewswire/ — HeiQ annuncia un potenziale punto di svolta per l’industria tessile grazie all’introduzione di HeiQ AeoniQ; un filato in cellulosa ad alte prestazioni basato su una nuova fibra derivata da materiali a carbonio negativo. Questa nuova fibra, derivata da biopolimeri cellulosici di terza generazione, sta passando alla fase di produzione pilota prima della commercializzazione di massa. L’azienda LYCRA è la prima a formare una partnership con HeiQ.

Che si tratti di cotone, lana o polimeri sintetici, la produzione tessile mondiale ha un impatto ambientale significativo, infatti questo settore è responsabile di oltre il 10% delle emissioni globali di gas a effetto serra e di oltre il 20% delle acque reflue1 a livello mondiale. La produzione convenzionale di fibre cellulosiche utilizza superfici coltivabili durante la crescita e ha una versatilità di progettazione limitata, mentre le materie prime per i materiali sintetici a base fossile sono limitate. I metodi esistenti per riciclare i tessuti e gli indumenti realizzati con tutte le fibre non avvengono, per la maggior parte, ancora su larga scala e la maggior parte delle fibre, sia sintetiche che naturali, impiega molti anni a degradarsi nelle discariche o negli oceani, portando all’accumulo ambientale.

Il filato in cellulosa HeiQ AeoniQ è composto da materie prime a impatto positivo sul clima

I filati HeiQ AeoniQ (Aeon: lottare per la circolarità eterna) sono fatti di biopolimeri cellulosici che durante la crescita catturano il carbonio dall’atmosfera generando ossigeno. Questo filato ad alte prestazioni ha il potenziale di sostituire filati di filamenti sintetici che costituiscono oltre il 60% della produzione tessile annuale globale di 108 milioni di tonnellate2. Inoltre, rispetto ai prodotti cellulosici convenzionali, i filati HeiQ AeoniQ non utilizzano nella loro produzione superfici coltivabili, pesticidi o fertilizzanti.

I filati HeiQ AeoniQ sono progettati per la circolarità dalla culla alla culla e possono essere riciclati ripetutamente mantenendo una qualità delle fibre costante. Il processo produttivo dovrebbe consumare il 99% di acqua in meno rispetto ai filati di cotone e HeiQ AeoniQ è progettato per offrire prestazioni paragonabili ai filati di poliestere, nylon e cellulosa rigenerata convenzionale.

Invito ai primi utilizzatori

Gli esperti del settore leader di HeiQ sono pronti a consegnare i primi filati HeiQ AeoniQ dall’impianto di produzione pilota nel secondo trimestre del 2022. Viste le eccezionali qualità, l’esclusivo potenziale di decarbonizzazione offerto e le eccezionali credenziali ESG3, HeiQ lancia un appello a formare partnership con massimo 20 marchi ecosostenibili per essere i primi a commercializzare prodotti realizzati con questo filato rivoluzionario.

L’azienda LYCRA come partner principale nello sviluppo

HeiQ annuncia che l’azienda LYCRA, con la sua rinomata collezione di marchi, la rete mondiale di clienti al dettaglio e le capacità di innovazione dei tessuti, sarà un partner principale nello sviluppo di filati HeiQ AeoniQ con un’esclusività per tessuti elastici ad alte prestazioni. L’azienda LYCRA ha una gamma completa di prodotti certificati e sostenibili e l’integrazione continua di questa gamma avviene attraverso lo sviluppo di nuovi tipi di fibra LYCRA®. Queste fibre hanno il potenziale per essere combinate con filati HeiQ AeoniQ per creare tessuti elastici decarbonizzanti e degradabili.

Carlo Centonze, co-fondatore e CEO di HeiQ Group, afferma: « Il cambiamento climatico ha bisogno di nuove invenzioni. Grazie all’introduzione del filato HeiQ AeoniQ nell’industria tessile, ridurremo la nostra dipendenza dalle fibre a base di petrolio, aiuteremo a decarbonizzare il nostro pianeta e ridurremo l’impatto dell’industria sul cambiamento climatico. Il nostro filato è un’alternativa versatile al poliestere, al nylon e persino alla cellulosica convenzionale e quindi ha un enorme potenziale di trasformazione industriale. Indossando abiti fatti di HeiQ AeoniQ i consumatori possono agire a sostegno della riduzione di C02 nella nostra atmosfera. L’adozione da parte di miliardi di persone offre il potenziale per catturare centinaia di milioni di tonnellate di CO2 dall’atmosfera. Una battaglia che vale la pena combattere.»

Il CEO di LYCRA Julien Born nota:« Con la nostra futura strategia aziendale incentrata su soluzioni sostenibili per l’industria tessile, siamo orgogliosi di collaborare con HeiQ sia nello sviluppo tecnico che nella commercializzazione di questa fibra. Il settore è pronto per innovazioni come HeiQ AeoniQ, e combinando le nostre capacità con quelle di HeiQ, siamo davvero ben posizionati per imparare rapidamente e massimizzare l’enorme potenziale di questa nuova tecnologia. »

Mr. Martin Gebert-Germ, un esperto di filati di viscosa con 30 anni di esperienza nel settore tessile, ha dichiarato, « Questa tecnologia è la svolta per l’intera industria tessile.» Mr. Gebert-Germ, si unirà alla nuova HeiQ GmbH Austria come CEO e gestirà le attività di HeiQ AeoniQ dal novembre 2021.

A proposito di HeiQ

Fondata nel 2005 da una scissione del Politecnico Federale di Zurigo (ETH) e quotata sul mercato principale della Borsa di Londra (LSE:HEIQ), HeiQ è leader nell’innovazione tessile e dei materiali nella creazione di alcune delle tecnologie più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni presenti oggi sul mercato. HeiQ si sforza di migliorare la vita di miliardi di persone attraverso l’innovazione pionieristica del tessile e dei materiali. Combinando tre aree di competenza, ricerca scientifica, produzione di materiali speciali e branding di ingredienti di consumo, HeiQ è il partner ideale per creare prodotti differenziati e sostenibili e catturare il valore aggiunto nel punto vendita. Con i suoi 14 uffici, 7 siti produttivi e 7 hub di ricerca e sviluppo, HeiQ oggi impiega 190 professionisti. Ha una capacità totale di 45000 tonnellate di prodotti chimici speciali all’anno e serve oltre 1000 clienti industriali in oltre 60 paesi. Oggi, i beni di consumo e i dispositivi medici di HeiQ vengono utilizzati in 56 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.heiq.com



A proposito dell’azienda LYCRA

L’azienda LYCRA innova e produce soluzioni in fibra e tecnologia per l’industria dell’abbigliamento e della cura personale. Con sede a Wilmington, Delaware, l’azienda LYCRA è riconosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti innovativi, competenza tecnica, soluzioni sostenibili e supporto marketing senza eguali. L’azienda LYCRA possiede marchi di consumo e di commercio leader: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, e TACTEL®. La storia della società LYCRA nasce nel 1958 con l’invenzione del filato spandex originale, la fibra LYCRA®. Oggi, l’azienda LYCRA si concentra sull’aggiunta di valore ai prodotti dei propri clienti sviluppando innovazioni uniche progettate per soddisfare l’esigenza del consumatore alla ricerca di comfort e di prestazioni durature. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.thelycracompany.com



