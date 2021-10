Anche le pitture per interni diventano sostenibili

La sostenibilità è uno dei temi più caldi di questi anni, oltre che un obiettivo cruciale per cercare di correggere gli errori del passato e salvaguardare davvero il nostro ecosistema: sempre più imprese si stanno impegnando con azioni concrete, proponendo innovazioni che fanno diventare green anche operazioni quotidiani come la tinteggiatura delle pareti.

Le nuove pitture ecosostenibili di Iperceramica

È il caso delle soluzioni Pitture PAINT, disponibili per l’acquisto in tutti negozi Iperceramica distribuiti lungo lo Stivale oppure online sul sito www.iperceramica.it: realizzata in collaborazione con lo storico marchio Kerakoll, questa gamma di prodotti si caratterizza per essere ecofriendly, studiata appositamente nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone.

Tutte e tre le tipologie delle pitture Paint di Iperceramica garantiscono il rispetto della ecosostenibilità: sono infatti realizzate al 100 per cento a base acqua, e inoltre sono esenti da solventi e da VOC (composti organici volatili) nocivi per la salute, e sono prive di odore. L’azienda si è impegnata a creare un prodotto realmente rispettoso dell’ambiente e della salute degli utilizzatori stessi, che possono applicare senza rischi le pitture per completare l’arredamento così come immaginato.

Non solo green ed eco: le peculiarità tecniche

Oltre ad avere questa attenzione alla sostenibilità, la nuova generazione di pitture Iperceramica vanta anche caratteristiche prestazionali al top del settore e permettono di verniciare ogni superficie della casa con colori di tendenza che si abbinano perfettamente ai pavimenti e rivestimenti, valorizzando pareti, soffitti, porte, termosifoni.

Come accennato, la gamma si distingue in 3 tipologie, pensate per assecondare ogni esigenza di applicazione, ciascuna delle quali declinata in 60 colori differenti. I loro nomi sono UltraMatt, SoftTouch e Universal, e ora vedremo un po’ più in dettaglio le loro specifiche.

Le caratteristiche delle pitture Paint

UltraMatt è il prodotto dedicato a chi desidera decorare con il colore le pareti di casa, e non soltanto pitturarle, in quanto capace di personalizzare e dare carattere a ogni tipologia di spazio abitativo, realizzando interni ricercati e di grande gusto estetico: si caratterizza per una superficie estremamente opaca e morbida, che mantiene nel tempo le proprie peculiarità cromatiche e la solidità del colore. Tra le sue applicazioni ci sono intonaci cementizi, intonaci a base di calce, elementi prefabbricati di cemento, intonaci base gesso, cartongesso, rasanti a base cementizia e base gesso, vecchie pitture e rivestimenti ben conservate e coese al supporto.

SoftTouch è il prodotto più innovativo e sorprendente della linea Paint, pensato per decorare tutte le pareti della casa che si sporcano più facilmente, come cucine, bagni, camere dei bambini, ma anche le zone maggiormente soggette al passaggio, quali corridoi, vani scala, ingressi: è una pittura colorata, decorativa, opaca e morbida al tatto, ma soprattutto pulibile, e non semplicemente lavabile, anche con un panno o una spugna morbida. Le sue applicazioni consentono l’uso su tantissime superfici, con garanzia di una scarsissima permeabilità all’acqua e un’eccellente resistenza alle macchie comuni, senza tuttavia dover rinunciare a una superficie opaca e naturale.Infine, Universal smalto rappresenta la nuova generazione di smalti all’acqua dalle prestazioni eccezionali, con finitura opaca ultra-liscia grazie all’elevata capacità distensiva del film. È una pittura ideale per ricolorare moltissime superfici, sia all’interno che all’esterno della casa: porte, infissi, termosifoni, battiscopa, vecchi mobili, complementi d’arredo in generale, ma anche balaustre, corrimano, inferriate, recinzioni e mobili da giardino. Ma può essere applicato anche su legno (grezzo o verniciato), MDF, PVC e metalli, con risultati eccezionali, e permette di realizzare un progetto cromatico completo, per decorare ogni oggetto e ogni superficie con effetto cover-all e total look.