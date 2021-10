A Ossi di Seppia (Raiplay) la nascita di 90° minuto

Per la prima volta lo sport in Tv si vede e non si ascolta. È il 1970, l’Italia di quegli anni è attraversata dalla prima grande crisi economica del dopoguerra e dalla violenza del terrorismo. Il programma 90° minuto, che va in onda alle 18 sulla Rai, diventa presto l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, la prima trasmissione che propone le immagini delle partite di campionato.

Donatella Scarnati, inviata di 90° minuto, nella quinta puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 2 novembre su RaiPlay , racconta quella che fu una novità assoluta per gli appassionati di calcio, racconta di quel “fischio di inizio che non si dimentica più”. Per la prima volta le azioni e i gol dei giocatori vengono mostrati e non solo raccontati da radio e giornali. 90° minuto è un enorme successo e diventa ben presto un programma di culto.