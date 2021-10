5 Buoni Motivi per bere una Tazza di Tè o Infusi

Negli ultimi anni il 38% degli italiani ha bevuto una tazza di tè o infusi ogni giorno mentre il 42% dalle due alle tre volte a settimana con un consumo esploso durante la pandemia e in forte crescita anche nel 2021.

Gli italiani sembrano dunque sempre più appassionati di queste bevande. Tra le ragioni di questa scelta i loro benefici sul nostro organismo, benefici che possono ritrovarsi a livello fisico e mentale. Cupper, storico brand inglese di Tè e Infusi Biologici, svela i cinque motivi sul perché è utile consumare queste preziose bevande ogni giorno con alcuni consigli su cosa preferire con l’arrivo dell’autunno.

GLI ALLEATI GIUSTI PER DEPURARSI

Dopo l’estate ci si può sentire spesso appesantiti e fuori forma, per questo in autunno è preferibile consumare infusi e tè pensati per depurare il corpo e farci sentire più leggeri. Tra gli ingredienti principali per questa esigenza troviamo la liquirizia e l’ibisco entrambi ingredienti con altissime capacità antiossidanti, digestive e diuretiche. Da non sottovalutare anche il potere dell’ortica pianta comune ma davvero preziosa, da sempre nota per le sue proprietà diuretiche, antinfiammatorie e ricostituenti. Per ottimizzare questi benefici, Cupper ha unito questi ingredienti nell’infuso biologico Depur rinfrescante e dall’ effetto depurante e il Tè Verde Depur con ortica, il tarassaco. Il tarassaco è un ingrediente dalle proprietà diuretiche e depurative e il finocchio è un noto antinfiammatorio e depurativo.

AIUTANO A COMBATTERE GONFIORE E OBESITA’

E’ dimostrato che in una dieta regolare e bilanciata il tè verde possa aiutare a combattere l’obesità. L’azione della caffeina, della teobromina e della teofillina, le cosiddette metilxantine, contenute in una buona tazza di tè verde riducono l’assorbimento di zuccheri da parte dell’organismo e favoriscono l’eliminazione dei grassi. Il tè verde è in grado di stimolare la lipolisi, cioè lo scioglimento del grasso che il nostro corpo accumula per produrre energia. Inoltre favorisce e stimola il metabolismo permettendo così una riduzione naturale del peso.

AIUTANO A RITROVARE LE ENERGIE PERDUTE

Per chi con l’arrivo dell’autunno fatica a ritrovare le energie la soluzione giusta potrebbe essere quella di bere un infuso energizzante meglio se con zenzero e il limone. Questi due ingredienti combinati infatti migliorano l’attenzione, aiutano le difese immunitarie, stimolano la digestione e depurano l’organismo. Per dare una sferzata di energia extra ed un sapore più deciso nel suo infuso Happy Monday, Cupper aggiunge a questi preziosi ingredienti anche un pizzico di pepe nero, un ottimo ingrediente per riattivare il metabolismo.

COMBATTONO LO STRESS E AIUTANO A RILASSARSI

Le proprietà racchiuse nei fiori e nelle piante possono essere grandi alleate per combattere lo stress, specialmente durante il cambio di stagione. Gli ingredienti perfetti da consumare sono i fiori ed in particolare la camomilla, preferibilmente da combinare con altri ingredienti per favorire la digestione ed il benessere generale. Nel suo Flower Power Cupper miscela la camomilla con ibisco e sambuco offrendo un mix di gustosto e dal gusto fresco.

AIUTANO A DORMIRE MEGLIO

La camomilla assoluta o unita ad altri ingredienti aiuta anche a dormire meglio ma non è il solo da utilizzare per favorire un sereno riposo. Bere una tazza di tè verde o tè bianco prima di andare a dormire garantisce una mente fresca e riposata al risveglio. Attenzione però a non esagerare, entrambi questi tè contengono caffeina in minor presenza nel tè bianco, è opportuno quindi moderare le dosi per avere gli effetti desiderati.

Che la daily care routine abbiamo inizio allora, con una bella tazza di tè!