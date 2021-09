ZTE vince la maggiore quota nell’offerta sezione 4 dell’approvvigionamento centralizzato del router di fascia alta di China Mobile

SHENZHEN, Cina, 23 settembre 2021 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per internet mobile, ha annunciato oggi di aver ottenuto la quota del 50% nella sezione 4 dell’approvvigionamento centralizzato di router/switch di fascia alta di China Mobile 2021-2022, classificandosi al primo posto grazie ai suoi router di livello superiore ZXR10 M6000-18 S e ZXR10 M6000-8S Plus. Questa sezione è la più grande nel settore degli acquisti centralizzati di router di fascia alta di China Mobile, con il maggior numero di apparecchiature.

ZTE attribuirà ai router il ruolo di SR (Service router) e PE (Provider Edge) in scenari quali rete privata cloud, cloud di rete, 5G UPF (User Plane Function), rete privata IP e MAN (Metropolitan Area network). Inoltre, ZTE fornirà le attrezzature necessarie per la futura rete IP di China Mobile, in particolare le reti private cloud e le reti di trasporto 5G.

Basato su ROSng, il sistema operativo del router con i suoi diritti di proprietà intellettuale indipendenti, il router di fascia alta ZXR10 M6000-S di ZTE supporta SR/EVPN/SRv6/BIER e promuove l’evoluzione delle reti IP verso la semplicità e l’intelligence. Il router impiega l’NP interno (processore di rete) per consentire le prestazioni 1T a slot singolo e raggiungere gli standard leader del settore in termini di prestazioni, risparmio energetico e SDN (rete definita dal software).

Nel giugno 2021, i router di fascia alta ZXR10 T8000 e ZXR10 M6000-3S di ZTE sono stati classificati al secondo posto nella valutazione complessiva e sono stati selezionati rispettivamente per le sezioni 3 e 5 di questo approvvigionamento. Inoltre, nell’approvvigionamento centralizzato del router di fascia alta di China Mobile 2019-2020, ZXR10 M6000-S di ZTE si è classificato al primo posto nella sezione 2 (per router di fascia alta 2T) e al secondo nella sezione 3 (per router di fascia alta 400G). Finora, il ZXR10 M6000-S si è classificato tra i primi 2 del Paese in termini di quota di mercato.

Come azienda promotrice dell’economia digitale, ZTE si è impegnata a fornire le soluzioni principali per l’infrastruttura digitale. Grazie alla sua innovazione costante, l’azienda ha acquisito una competitività di base nei brevetti standard, nelle tecnologie chiave e nelle soluzioni di prodotto per accelerare la realizzazione delle reti 5G.

In futuro, ZTE, in collaborazione con China Mobile, innoverà ulteriormente le sue tecnologie di rete 5G e velocizzerà le implementazioni commerciali di tali reti per abbracciare un futuro digitale.

Contatti per i media:Alessio De SioZTE Italia Tel: +39 366 682 4010 Email: alessio.desio@zte.com.cn