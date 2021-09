xLM Solutions, importante fornitore di servizi e soluzioni PLM, apre xLM Europe

L’ufficio con sede in Francia sarà gestito da Saindou Salime, esperto solution architect

WEST BLOOMFIELD, Mich., 7 settembre 2021 /PRNewswire/ — xLM Solutions, società statunitense di servizi e soluzioni per la gestione del ciclo di vita dei prodotti, specializzata nella suite di prodotti Dassault Systèmes, è lieta di annunciare la nascita di xLM Europe, una controllata di xLM solutions. Il nuovo ufficio xLM Europe avrà sede a Tolosa, in Francia.

La nuova xLM Europe sarà gestita da Saindou Salime, Chief Solutions Architect, e Managing Partner e Co-fondatore di xLM Europe. Salime vanta un’esperienza diretta nell’architettura delle soluzioni, ed è specializzato in Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) e in Ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC, Software Development Lifecycle). Nel corso della sua carriera, ha sviluppato ampie competenze in PLM applicandole in vari segmenti industriali tra cui aerospaziale e difesa, attrezzature industriali, scienze biologiche, trasporti e mobilità e servizi aziendali. Si è occupato di vari aspetti di Industry X.0, acquisendo un’ampia conoscenza delle tecnologie MDM/PLM/ERP/MES/IIoT/CRM applicate in ingegneria, produzione e assistenza clienti e nella soluzione 3DEXPERIENCE.

Grazie alla sua vasta esperienza con le soluzioni Dassault Systèmes, e in particolare con 3DEXPERIENCE e DevOps, ha ottenuto diverse certificazioni in architettura, personalizzazione e installazione.

“La decisione di espandersi in Europa ha rappresentato un passaggio logico nella nostra strategia di crescita aziendale”, ha dichiarato Marc Young, Managing Partner di xLM Solutions. “Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di portare la nostra ampia esperienza in fatto di PLM a un livello superiore”.

“Sono molto entusiasta di dirigere la nostra filiale europea”, ha dichiarato Saindou Salime. “Abbiamo l’esperienza e la capacità di attingere alle risorse di tutto il mondo”.

Prima di fondare xLM Europe, Salime ha ricoperto per 10 anni diversi ruoli nello sviluppo di software, tra cui FullStack Developer e Software Engineering Manager/Solutions Architect con competenze di leadership tecnica. Si occupa di tutte le fasi dei progetti IT, tra cui studi di opportunità, roadmap, armonizzazione dei processi degli utenti, reingegnerizzazione, specifiche funzionali/progettazione, realizzazione, test e spedizione.

Saindou Salime ha studiato ingegneria informatica presso l’ISIS Engineering School francese con una partnership con INSA group, primo nel suo genere a fornire una doppia esperienza in campo digitale e sanitario. È appassionato di informatica, in particolare di sistemi informatici. Promuove il lavoro di squadra e crede nella capitalizzazione delle conoscenze e del know-how.

Con xLM Europe, i suoi impegni nel volontariato e la sua esposizione alle comunità locali, Saindou Salime intende concentrare l’attenzione su economia verde e sostenibilità per tutte le nostre attività facendo affidamento su tecnologie PLM collaudate. “In effetti, obiettivo della nostra azienda è promuovere la tecnologia per costruire un futuro sostenibile per l’umanità e il pianeta”, ha commentato Salime.

Informazioni su xLM Solutions

xLM Solutions è un fornitore di servizi completi di PLM/PDM e di soluzioni tecnologiche aziendali. Offre servizi end-to-end di livello superiore, dall’analisi dei requisiti e dalla selezione della tecnologia all’implementazione, configurazione e personalizzazione delle soluzioni, alla migrazione dei dati, integrazione con altre soluzioni, assistenza e manutenzione. La società guida i produttori nelle varie fasi della trasformazione digitale, ampliando il valore degli investimenti tecnologici. I membri del team di xLM Solutions sono esperti in fatto di complessità di ingegneria, gestione dei dati e sistemi del ciclo di vita dei prodotti. Dal 2006, xLM Solutions utilizza i suoi esclusivi strumenti e metodologie per aumentare la produttività, ridurre i costi e far crescere il ROI per clienti di diversi settori. L’ampia offerta di xLM Solutions comprende soluzioni Dassault Systémes tra cui CATIA, 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM E ENOVIA. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni xLM, visitare il sito web https://www.xlmsolutions.com/



