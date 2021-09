X Factor, un italiano (in)canta in Romania: chi è Nick Casciaro – Video

Un italiano canta (e incanta) a X-Factor in Romania. Nick Casciaro, nato a Bolzano, ha brillato con la sua interpretazione di Leave a light on sul palco del talent show trasmesso in Romania sulla prima rete nazionale, Antena 1 Channel. “Ancora emozionato condivido con voi il video della mia prima esibizione a X-Factor Romania”, scrive su Facebook il cantante, in passato ad Amici e Italia’s got talent. “Grazie a tutti quelli che in queste ore mi hanno inviato messaggi meravigliosi, alla mia famiglia e ai miei amici che mi supportano, al mio team al lavoro per questo nuovo progetto”, aggiunge.